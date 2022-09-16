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Alanya, A.Gücü ve Demir’e ceza

PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu; Alanyaspor ve Adana Demirspor'a saha olayları nedeniyle para cezası verdi. Alanyaspor maçında misafir tribündeki Ankaragücü taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürattan 40 bin TL para ve tribün blokesi cezası kesti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
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