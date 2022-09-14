İşte Süper Lig'de 6. haftanın panoraması

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftasında da Konyaspor ve Başakşehir'in gol yememe serisi devam etti. İki takım da haftayı 3 puanla kapatırken, puan sıralamasında ilk iki sırayı paylaştılar. Sezona golsüz beraberliklerle başlayan Konyaspor, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek zirvenin hakimi olmayı başardı. 1 maçı eksik Başakşehir, 6. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Turunculacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Tüm maçlarda kalesini gole kapatan Başakşehir, bu geleneğini Beşiktaş'a karşı da sürdürürken, ilk 5 maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.

G.SARAY'DA BİR İLK YAŞANDI

Ligde ilk 5 maçta 4 gol atabilen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 galip kazandı. 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Gomis haricinde ilk kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı oyuncu oldu. Gomis de 6 haftada 4 gole ulaşarak yükselen performansını sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son 4 lig maçını 1-0'lık sonuçlarla kaybeden Ümraniyespor, Gaziantep'te 2. puanına ulaştı. Alanyaspor'a kaybeden Ankaragücü, üst üste 4. yenilgisini aldı ve ligin dibine demir attı. Başkent temsilcisinin ligde sadece 1 puanı var.

İNENLER

NURİ ŞAHİN

A. AVCI

BORINI

HATAYSPOR

ÇIKANLAR

PAZ

EFKAN

KEREM

E.BELÖZOĞLU

HAFTANIN SÖZÜ: EMRE BELÖZOĞLU

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, G.Saraylı Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması tartışmalarına şu ifadelerini kullanarak dahil oldu: "Bir oyuncu ben Türküm diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa, yerli statüsünde oynamalıdır."

HAFTANIN ASİSTİ: NACİ ÜNÜVAR (TRABZONSPOR)

Adana Demir mücadelesinde Umut Bozok'un attığı golde şık bir topuk pası veren genç oyuncu, haftanın asistinde ön plana çıkan isim oldu.

HAFTANIN KURTARIŞI: RUNARSSON (ALANYASPOR)

Ariyibi ile karşı karşıya kalan İzlandalı eldiven A.Gücü golüne izin vermedi. Runarsson mücadeleyi de 2 net kurtarışla tamamladı.

HAFTANIN HOCASI: MONTELLA (ADANA DEMİRSPOR)

İtalyan Teknik Direktör Trabzonspor karşısına forvetsiz bir oyun kurgusuyla çıktı. Sahte 9 numarayla oynayan Vincenzo Montella, Trabzonspor kalesinde birçok fırsat yakaladı ve galibiyetle ayrılmayı da başardı.

HAFTANIN OLAYI: SİVAS'TA ŞOK TARTIŞMA

İstanbulspor karşısında 90+6. dakikada Sivasspor'un futbolcusu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde attı. Taraftarlar, bu kararı beğenmeyince tepki gösterdi. Caner ise tribünlere, "Gelin siz oynayın" hareketiyle karşılık verdi. Tepkiler daha da artarken; tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamayla taraftardan özür diledi

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Kırmızı kart cezalısı yok.

SARI KART

Sarı kart cezalısı yok.

GOL KRALLIĞI

Valencia...........F.BAHÇE..................6

Wright..............ANTALYA.................5

Gomis...............G.SARAY..................3

Muleka.............BEŞİKTAŞ................4

Figueiredo........G.ANTEP.................4

Efkan................ALANYA...................3

ASİST KRALLIĞI

Caner Erkin.....K.GÜMRÜK............4

Weghorst........BEŞİKTAŞ...............4

Efecan.............ALANYA..................3

Tolga................A.GÜCÜ..................3

Serdar..............F.BAHÇE.................2

Lima.................BAŞAKŞEHİR.........2