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TFF "Kuralına Göre" yayınının devamına karar verdi

TFF yaptığı açıklamada, Kamu yararı gözetilerek futbol oyun kurallarının bilinirliğini artırmak amacıyla, yayıncı kuruluş ile hazırlanan "Kuralına Göre" programı, MHK ile yapılan değerlendirme sonucunda eğiticilik misyonunun ve kapsayıcılığının daha da arttırılması amacıyla yayınlanmaya devam edecektir. denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:18
TFF "Kuralına Göre" yayınının devamına karar verdi
TFF ile MHK'nin aldığı karar göre, "Kuralına Göre" programı devam edecek. TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Kamu yararı gözetilerek futbol oyun kurallarının bilinirliğini artırmak amacıyla, yayıncı kuruluş ile hazırlanan "Kuralına Göre" programı, MHK ile yapılan değerlendirme sonucunda eğiticilik misyonunun ve kapsayıcılığının daha da arttırılması amacıyla yayınlanmaya devam edecektir. ifadeleri kullanıldı.
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