Haberler Süper Lig BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? - BJK canlı izle

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? - BJK canlı izle

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir'in hedefi deplasmanda 3 puanın sahibi olmakken 5 kişi eksik olan siyah beyazlı takım da hazırlıklarını tamamlayarak galibiyeti hedefliyor. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın hakemi, ilk 11'leri ve tüm detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:20
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? - BJK canlı izle

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 Süper Lig 6. haftasında heyecan devam ederken siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek BJK - Başakşehir maçı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecanlı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ın kendi sahasında ağırlayacağı Başakşehir'le karşılaşması için arama motorlarında yapılan Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? araştırmalarını haberimizde derledik. İşte BJK - Başakşehir maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ EKSİ 5 İLE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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