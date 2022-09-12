Haberler Süper Lig ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS canlı izle

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS canlı izle

Adana Demirspor Süper Lig 6. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Maçın ilk 11'leri ve tüm etaylarını merak eden futbolseverler arama motorlarında Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:40
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS canlı izle

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Süper Lig 6. haftasında Adana Demirspor, kendi evinde bordo mavili takımı ağırlayacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek isterken Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor da kendi evinde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen her şey...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Özbir; Rodrigues, Sanuc, AkaydIn, Svensson; Inler, Ndiaye; Onyekuru, Belhanda, Sari; Assombalonga

Trabzonspor: Taha; Denswil, Vitor, Bartra, Stryger; Gbamin, Bardhi, Bakasetas; Trezeguet, Gomez, Ömür

Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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