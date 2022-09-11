Zirve Konya’nın

Süper Lig'de Konyaspor kasırgası dinmiyor. Yeşil-beyazlılar, sahasının zemininde devam eden onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynadığı Hatayspor maçını da kazandı ve maç fazlasıyla lider oldu. İlk yarıda Anadolu Kartalı'nda Çekiçi, bordo-beyazlılarda ise Ribeiro çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda Konyaspor, 66'da Soner'in asistinde Paz'ın golüyle öne geçti ve kalan sürede de skoru koruyup maçtan 1-0 galip ayrıldı. Konya ekibi ilk 6 maçta kalesinde gol görmezken, Hatay da galibiyetle tanışamadı.

PALUT: 3 PUANI HAK ETTİK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, hedefleri doğrultusunda çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Palut, "Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk. Ligde gol yememe serisini devam ettirdiğimiz için de ayrıca gururlu ve mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.