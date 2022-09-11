Sivasspor - İstanbulspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.
Yiğidolar'ın golünü 80. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.
Sarı-siyahlıların golü ise 64. dakikada Valon Ethemi'den geldi.
Sivasspor gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, İstanbulspor'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutunda top kaleci Jensen'de kaldı.
40'ıncı dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Dia Saba'ya aktardı. Saba'nın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.
46'ncı dakikada İstanbulspor'un yarı sahasında deplasman ekibinin yaptığı hatalı pasta top Robin Yalçın'da kaldı. Robin topu ceza sahası dışında Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.
60'ıncı dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
64'üncü dakikada İstanbulspor atağında Ethemi topla ceza sahası içerisine girdi. Ethemi'nin sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
80'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Goutas'ın ceza sahası solundan topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Kaleye yakın mesafede topa yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.