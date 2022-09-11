Haberler Süper Lig Sivasspor - İstanbulspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor - İstanbulspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yiğidolar'ın sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 19:19
Sivasspor - İstanbulspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Yiğidolar'ın golünü 80. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

Sarı-siyahlıların golü ise 64. dakikada Valon Ethemi'den geldi.

Sivasspor gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, İstanbulspor'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutunda top kaleci Jensen'de kaldı.

40'ıncı dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Dia Saba'ya aktardı. Saba'nın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

46'ncı dakikada İstanbulspor'un yarı sahasında deplasman ekibinin yaptığı hatalı pasta top Robin Yalçın'da kaldı. Robin topu ceza sahası dışında Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

60'ıncı dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

64'üncü dakikada İstanbulspor atağında Ethemi topla ceza sahası içerisine girdi. Ethemi'nin sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Goutas'ın ceza sahası solundan topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Kaleye yakın mesafede topa yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

DİĞER
Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara'dan ayrıldığı iddia edilmişti!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri
Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu açıklandı! İki isim listede yok
Yusuf ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da yıldızlar tribünde
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı!
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Bilbao deplasmanda farklı! A. Bilbao deplasmanda farklı! 20:31
Udinese deplasmanda 3 attı! Udinese deplasmanda 3 attı! 20:27
Freiburg'da sessiz gece! Freiburg'da sessiz gece! 20:25
Rennes sahasında farklı galip! Rennes sahasında farklı galip! 20:05
Cimbom'da yıldızlar tribünde Cimbom'da yıldızlar tribünde 19:50
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! 19:43
Daha Eski
Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" 19:28
Sivasspor galibiyete hasret kaldı! Sivasspor galibiyete hasret kaldı! 19:00
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 18:38
Karadeniz derbisinde kazanan yok! Karadeniz derbisinde kazanan yok! 18:37
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI 18:22
Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! 18:16