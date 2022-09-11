Haberler Süper Lig KASIMPAŞA GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

KASIMPAŞA GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puan alamak istiyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 10:00
KASIMPAŞA GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Kasımpaşa - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 6. haftasında heyecanlı karşılaşmalar devam ederken Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Taşkıran ; Hadergjonaj, Graovac, Çiftpınar, Ouanes; Gemicibaşı, Engin; Hajradinovic, Eysseric, Celina; Bahoken

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Bayram, Van Aanholt; Torreira, Oliveira; Akgün, Mertens, Aktürkoğlu; Gomis

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de Alanya Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayaraslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

KASIMPAŞA VS GALATASARAY

Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da galibiyetle, Trabzonspor deplasmanından ise beraberlikle ayrılan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da güçlü bir oyun ile yoluna devam etmek amacında. Galatasaray, çıktığı üç deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi.

Galatasaray ve Kasımpaşa ligde son olarak geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Rakip sahada oynanan 20 Ocak 2022 tarihli maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

İki takım tarihte 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 59 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ile deplasmanda oynanan 37 maçın 26'sını kazandı ve 8 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'in yeni sezonuna üç mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, Hatayspor ve Antalyaspor ile oynadığı son iki maçı yol yemeden kazanarak çıkış yakaladı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçında da gol yemeyen Galatasaray (2G 1B), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2011 arasında yakaladı (7 maç).

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla çalım atan savunma oyuncusu konumundaki Sacha Boey (9), aynı zamanda ilk beş haftada en fazla ikili mücadele kazanan isim (45).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa (2B), bu süreçte Galatasaray'a rakip olduğu tek karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Galatasaray (4G 3B 2M), son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken beş oyuncunun üçü Galatasaray (15, Sergio Oliviera; 12, Haris Seferovic & 11, Yunus Akgün) ikisi ise Kasımpaşa (12, Valentin Eysseric & 11, Stephane Bahoken) forması giyiyor.

DİĞER
Ahmet Özhan kaybettiği 55 yıllık dostu Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı: Sırtımı hep ona yasladım...
Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı: "Müstehcen fotoğraf ve videolarını ifşa ederim"
Transferde zirve Galatasaray'ın! Harcanan rakam...
Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Boey'in kontratında dikkat çeken detay!
Flaş Beşiktaş yorumu! "Transferin şampiyonudur"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Bugün hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe - Real Sociedad maçı ne zaman? Getafe - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:45
Juventus-Salernitana maçı ne zaman? Juventus-Salernitana maçı ne zaman? 09:40
Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman? Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman? 09:34
Elche - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Elche - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 09:28
Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? 09:25
Lecce - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Lecce - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 09:17
Daha Eski
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? 09:12
Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 09:10
Atalanta - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Atalanta - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 09:04
Boey'in kontratında dikkat çeken detay! Boey'in kontratında dikkat çeken detay! 08:48
Flaş Beşiktaş yorumu! "Transferin şampiyonudur" Flaş Beşiktaş yorumu! "Transferin şampiyonudur" 07:51
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26