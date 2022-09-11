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KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI İZLE CANLI ŞİFRESİZ | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - GS maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı kendi evinde konuk edecek. Sarı kırmızılılar Gaziantep'e karşı galibiyetinin ardından üst üste ikinci kez kazanmak isterken Kasımpaşa ise galibeyet serisini 3 maça tamamlamayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak edilirken GS maçına ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:40
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI İZLE CANLI ŞİFRESİZ | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - GS maçı canlı izle

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI İZLE CANLI ŞİFRESİZ | Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda rakibinin karşısına 2 eksikle çıkacak. Üst üste iki maç kazanmak isteyen sarı kırmızılı takıma karşı galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen ev sahibi Kasımpaşa'nın heyecanlı karşılaşmasını canlı olarak takip etmek isteyenler, armaa motorlarında Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Kasımpaşa - GS karşılaşması detayları...

Kasımpaşa - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan müsabaka beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı olarak naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Taşkıran ; Hadergjonaj, Graovac, Çiftpınar, Ouanes; Gemicibaşı, Engin; Hajradinovic, Eysseric, Celina; Bahoken

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Bayram, Van Aanholt; Torreira, Oliveira; Akgün, Mertens, Aktürkoğlu; Gomis

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayaraslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

KASIMPAŞA VS GALATASARAY

Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da galibiyetle, Trabzonspor deplasmanından ise beraberlikle ayrılan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da güçlü bir oyun ile yoluna devam etmek amacında. Galatasaray, çıktığı üç deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi.

Galatasaray ve Kasımpaşa ligde son olarak geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Rakip sahada oynanan 20 Ocak 2022 tarihli maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

İki takım tarihte 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 59 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ile deplasmanda oynanan 37 maçın 26'sını kazandı ve 8 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'in yeni sezonuna üç mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, Hatayspor ve Antalyaspor ile oynadığı son iki maçı yol yemeden kazanarak çıkış yakaladı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçında da gol yemeyen Galatasaray (2G 1B), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2011 arasında yakaladı (7 maç).

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla çalım atan savunma oyuncusu konumundaki Sacha Boey (9), aynı zamanda ilk beş haftada en fazla ikili mücadele kazanan isim (45).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa (2B), bu süreçte Galatasaray'a rakip olduğu tek karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Galatasaray (4G 3B 2M), son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken beş oyuncunun üçü Galatasaray (15, Sergio Oliviera; 12, Haris Seferovic & 11, Yunus Akgün) ikisi ise Kasımpaşa (12, Valentin Eysseric & 11, Stephane Bahoken) forması giyiyor.

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