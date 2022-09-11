BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımdan son gelişmeler, mücadelenin kanalı ve yayın saati araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, topladığı 13 puanla zirvede yer alıyor. Bir haftayı bay geçen ve çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Başakşehir ise 10 puanla 4. sırada bulunuyor.





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar sonrası kırmızı kart gören Josef de Souza ve aynı maçta sakatlanan Dele Alli mücadelede forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sakat ve cezalı bir isim bulunmuyor.





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR - MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Berkay, Gedson, Salih, N'Koudou, Muleka, Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Chu

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