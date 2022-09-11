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Adana Demirspor iddialı

Adana Demirsporlu futbolcular Stambouli ve Gökhan Töre, yarın sahalarında kozlarını paylaşacakları Trabzonspor karşısında takımın kalitesini göstermek istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Adana Demirspor iddialı

Adana Demirsporlu futbolcular Stambouli ve Gökhan Töre, yarın sahalarında kozlarını paylaşacakları Trabzonspor karşısında takımın kalitesini göstermek istiyor. Mavi-şimşeklerin 32 yaşındaki Fransız ön liberosu Stambouli, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendi seviyemizi de kalitemizi de taraftarımızın önünde herkese göstereceğiz. Bizde de iyi bir şeyler olduğunu herkese ispatlamak istiyoruz. Geçen sene Trabzonspor hak ederek şampiyonluğu kazanmış bir takım, o yüzden bu maç hepimizi daha fazla motive ediyor" dedi. Yeni transfer Töre ise, "Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiası için yapacağımdan şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın" diye konuştu.

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