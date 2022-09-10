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Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Giresunspor'u ağırlıyor. 4 puanla 14. sırada yer alan İstanbul ekibi, Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 20:10
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ile Giresunspor karşı kozlarını paylaşıyor. İki takım, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Zorlu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını, Ali Saygın Önel ve Mustafa Sönmez yapıyor.

Lig'de 2 maçtır mağlup olmayan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük maçtan galip gelerek üst sıralara çıkmanın peşinde.

Hakan Keleş önderliğindeki Giresunspor ise inişli çıkışlı performansına son verip alacağı galibiyetle serilere başlamak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Baniya, Jimmy Durmaz, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Giresunspor arasındaki mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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