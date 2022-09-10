Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fatih Karagümrük - Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 22:01
Fatih Karagümrük - Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 75. dakikada Rijad Bajic kaydetti.

Bajic, golden önceki penaltı pozisyonundan yaralanamadı, Viviano'dan seken topu tamamladı ve Karadeniz ekibi 1-0 öne geçti.

Konuk ekibin golü ise 90+2. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi 5 puanda bulunurken, Giresunspor puanını 7'ye çıkardı.

Fatih Karagümrük gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.

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