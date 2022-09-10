Fatih Karagümrük - Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.
Fatih Karagümrük'ün golünü 75. dakikada Rijad Bajic kaydetti.
Bajic, golden önceki penaltı pozisyonundan yaralanamadı, Viviano'dan seken topu tamamladı ve Karadeniz ekibi 1-0 öne geçti.
Konuk ekibin golü ise 90+2. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.
Bu sonuçla İstanbul ekibi 5 puanda bulunurken, Giresunspor puanını 7'ye çıkardı.
Fatih Karagümrük gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.