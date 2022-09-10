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Adım adım hedefe

“Trabzon maçı zor ve motive eden bir maç. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Biz adım adım hedefe ilerleyen bir takımız.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Adım adım hedefe
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçına, yeni transferlerin de katılımıyla en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Son şampiyon Trabzonspor'la zorlu bir maça çıkacaklarının farkında olduklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, "Trabzonspor maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test maçı olacak. Kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Biz hedefimize adım adım ilerleyen bir takımız. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon hak ederek aldığı bir şampiyonluk var. Kadroyu da aslında Şampiyonlar Ligi'ne göre kurdular ama sonrasında Avrupa Ligi'nde devam ettiler. Biz kendimizi her zaman önde tutarak, kendi futbolumuzu oynayacağız" diye umut dağıttı.
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