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Nefesler tutuldu

Lider Beşiktaş, evinde namağlup Başakşehir’i konuk edecek Trabzonspor Adana Demir deplasmanında zafer arayacak. Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yla karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 6'ıncı haftasını Fenerbahçe ise 'bay' olarak geçirecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Nefesler tutuldu

Zirve yarışının hareketli hale geldiği Süper Lig'de, 6. hafta maçları nefesleri kesecek. Lider Beşiktaş pazartesi günü Başakşehir'i konuk edecek. Namağlup durumda olan ve maç eksiğiyle 'gizli lider' olarak gösterilen rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak Valerien İsmael'in öğrencileri zirvedeki yerini sağlamlaştırma peşinde olacak. Trabzonspor, sezona hızlı giren Adana Demirspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Demir evinde hata yapmak istemiyor.

GÖZLER SİVAS'TA

Geçen hafta Gaziantep FK karşısında yine son anlarda zafere uzanan Galatasaray, bu haftayı da İstanbul'da geçirecek. Sarı-kırmızılı ekibin rakibi ise Kasımpaşa olacak. Okan Buruk'un geçen hafta 10 kişiyle son derece iyi yönettiği Aslan, yeni transferlerinin de katılımıyla Kasımpaşa'yı devirerek seri yapmayı planlıyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si ise bu haftayı 'bay' geçen ekip olacak. Sivasspor'un, İstanbulspor karşısında ilk galibiyetinin peşinde olacağı 6'ncı haftada, Konyaspor- Hatayspor, Kayserispor-Antalyaspor ve Alanyaspor-Ankaragücü mücadeleleri de merakla bekleniyor.

VALERİEN İSMAEL

Namağlup liderliğini sürdüren Beşiktaş, evinde bu sezon gol yemeyen Başakşehir'i konuk edecek. Valerien İsmael'in formda olduğu siyah-beyazlı ekip, evinde kazanarak seriyi devam ettirmek ve liderliği koruma peşinde olacak.

OKAN BURUK

Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta taktiksel olarak iyi bir yönetim gösteren Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında rahat bir zafer istiyor. Sezon başından beri diken üstünde giden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda seri yapmayı hedefliyor.

ABDULLAH AVCI

Bu sezon evinde yenilgi almayan Adana Demir'e konuk olacak Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, rakibine bir ilki yaşatmak istiyor. Fırtına; Trezeguet Umut Bozok, Maxi Gomez, Bardhi gibi yıldızlarıyla 3 puana uzanmak istiyor.

RIZA ÇALIMBAY

Ligde 5 maçta galibiyeti bulunmayan Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edeceği maça mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. Rıza Çalımbay, evinde taraftarına galibiyet sevinci yaşatarak sezonun siftahını yapmayı arzuluyor.

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