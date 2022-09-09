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Antalya'ya Japon maestro!

Akdeniz ekibi, Porto’nun 12 milyon euro’ya aldığı 28 yaşındaki 10 numarayı bedelsiz olarak 2 yıllığına takıma katmayı başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Antalya'ya Japon maestro!
Antalyaspor, transferin son gününde Portekiz devi Porto'dan Japon 10 numara Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı. Piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Nakajima'ya bonservis bedeli ödeme yecek olan Akrepler, 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki tecrübeli maestro, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya Milli Takımı'nda ise boy gösterdiği 19 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Portekiz temsilcisi Portimonense'de 25 müsabakada 2 gol ve 5 asist ile takımına katkıda bulundu.
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