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Alanyaspor - Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibinin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla ev sahibi takımın lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 22:03 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 22:18
Alanyaspor - Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Akdeniz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Alanya'nın gollerini 65. dakikada yeni transfer Ahmed Hassan ve 87. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 69. dakikada Yasin Güreler'den geldi.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Başkent ekibi 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü'nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.

15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz'un şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.

28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.

45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü'nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.

65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.

73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1

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