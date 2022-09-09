Haberler Süper Lig A.Gücü’nden transfer şov

A.Gücü’nden transfer şov

SPOR Toto Süper Lig'in yeni, transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü, transferin son gününde 3 transfere birden imza attı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu olan kaleci Gökhan Akkan'la 1 yıllık sözleşme imzalarken, Galatasaray'dan sağ kanat Emre Kılınç ve ön libero Taylan Antalyalı'yı da kiraladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
A.Gücü’nden transfer şov
SPOR Toto Süper Lig'in yeni, transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü, transferin son gününde 3 transfere birden imza attı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu olan kaleci Gökhan Akkan'la 1 yıllık sözleşme imzalarken, Galatasaray'dan sağ kanat Emre Kılınç ve ön libero Taylan Antalyalı'yı da kiraladı.
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