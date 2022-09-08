Ze Luis Hatay’da

Hatayspor, Atsu'dan sonra bir yıldız daha aldı. Bordo-beyazlılar, S.Arabistan ekibi Taawon'dan ayrılan Yeşil Burunlu santrfor Ze Luis'le 1 yıllık imza attı. Bir dönem G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'la da adı geçen 31 yaşındaki santrfor, Porto, S.Moskova, L.Moskova formaları da giydi.
Hatayspor, Atsu'dan sonra bir yıldız daha aldı. Bordo-beyazlılar, S.Arabistan ekibi Taawon'dan ayrılan Yeşil Burunlu santrfor Ze Luis'le 1 yıllık imza attı. Bir dönem G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'la da adı geçen 31 yaşındaki santrfor, Porto, S.Moskova, L.Moskova formaları da giydi.