Yolunuz açık olsun!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, bugün Avrupa maceralarına başlıyor. G Grubu'ndaki ekibimiz Yiğidolar, ilk hafta maçında Çekya'dan Slavia Prag'ı saat 22.00'de ağırlayacak ve karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 malğpu olarak elenmiş ve Avrupa Konferans Ligi'ne geçmişti. Kırmızı-beyazlılarda Slavia Prag maçı öncesi Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı var. Grubun diğer maçında 19.45'te Kosova temsilcisi Ballkani, Romanya'dan Cluj'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR de A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımına konuk olacak. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak. Turuncu-lacivertlilerde, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek. Şehir, elemelerden başladığı Konferans Ligi'nde 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup gruplara kaldı. Diğer maçta ise 19.45'te İtalyan ekibi Fiorentina, Letonya'dan RFS'yi ağırlayacak.