Gruptan çıkacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yunan orta saha Charisis, basın toplantısına katıldı. Son 3 yıldır Avrupa kupalarına katıldıklarını hatırlatan Çalımbay, "Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence, biz ve Slavia Prag grupta çekişir ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Onun için sahamızda oynayacağımız maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tek düşüncemiz sahamızda puan ve puanlar almak. Burada oynayacağımız iki karşılaşmayı çok iyi şekilde bitirdiğimizde gruptan çıkacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Charisis ise Slavia Prag'ın grubun en iyi takımı olduğuna dikkati çekerek, "Biz de çok iyi bir takımız. Evimizde oynuyoruz, evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız" diye umut dağıttı.