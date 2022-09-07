Zirve alev alev yanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken; zirve heyecanı artmaya başladı. Geçen hafta liderlik koltuğunu devralan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında zor da olsa galibiyete uzandı. Ligde yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, gelecek hafta maç eksiği bulunan 'gizli lider' Başakşehir'le mücadele edecek. Ligde gol yemeyen iki ekipten biri olan Konyaspor, Giresunspor deplasmanında kazanarak ikinci sıraya yerleşen ekip oldu. Fenerbahçe de evinde Kayserispor'a karşı oynadığı maçta, rakibini sürklase etti. Üstün bir oyunla 3 puana uzanan sarılacivertliler, Konyaspor mağlubiyetinin yaralarını sardı.



DÖRT TAKIMIN SİFTAHI YOK



Son iki haftada kayıplar yaşayan Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanında kendini buldu. Trezeguet'in tek golüyle kazanan bordo-mavililer, 10 puanla zirve takibini sürdürdü. Galibiyeti bulunmyan Ankaragücü, Ümraniyespor, Hatayspor ve Sivasspor'un yine siftah yapamadığı haftada, Başakşehir'in yine gol yemeden kazanması dikkatlerden kaçmadı. 5. haftanın kapanışı ise İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oldu. Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK'yi geriden gelerek devirdi. Taraftarını arkasına alan sarı-kırmızılılar, tartışmalı hakem kararlarının olduğu maçtan zaferle ayrılarak 10 puana yükseldi.



HAFTANIN HOCASI: GALATASARAY - OKAN BURUK



Sezona eleştirilerle başlayan Okan Buruk, G.Antep karşısında hamleleriyle ön plana çıktı. 10 kişi kalan takımını doğru değişikliklerle iyi yönetti. İkinci yarı oyuna hükmeden Buruk'un G.Saray'ı hak ettiği galibiyeti aldı.



HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY



Taraftarı önünde 10 kişi kalan G.Saray, Gaziantep karşısında yüksek efor sarf ettiği maçı kazanmasını bildi. Zaferi de taraftarıyla paylaştı.



HAFTANIN YILDIZI: SACHA BOEY



HAFTANIN GOLÜ: FENERBAHÇE - PEDRO



Arao'nun pasında topu önüne şık bir şekilde alan Pedro, tek vuruşla nefis bir gole imzasını attı.



HAFTANIN ASİSTİ: TOLGA - ANKARAGÜCÜ



A.Gücü'nde ilk maçına çıkan Tolga Ciğerci, iki asiste imza attı. 47'de savunma arkasına sarkan Beridze'ye attığı ara pası haftanın asisti oldu.



HAFTANIN KURTARIŞI: ALTAY - FENERBAHÇE



Kayserispor karşısında gol yemeyen F.Bahçe'nin eldiveni iki kurtarışıyla mest etti. Önce Gavranovic, sonra da Cardoso'ya geçit vermedi.



HAFTANIN OLAYI: BAŞKENTTE UÇAN TEKME



Gergin geçen Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesinin son düdüğünün ardından şok edici bir olay yaşandı. Sahaya atlayan bir Ankaragücü taraftarı uçan tekmeyle Beşiktaşlı oyuncuları hedef aldı. Siyahbeyazlı oyuncular bu şok saldırı karşısında kendini korumak zorunda kaldı. Bu holiganın yaralayıcı bir olaya imza atmaması da şans oldu.



HAFTANIN SÖZÜ: ALİ KOÇ



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo iddialarını şu ifadelerle yalanladı: "Hiç mi hesap kitap yapan yok. Matematik, rakam, finans. Cristiano Ronaldo'nun son dakika Türkiye'ye gelebileceğine inanmak gerçeklerden uzak yaklaşım."



İNENLER

- RIZA ÇALIMBAY

-ANTALYASPOR

-GİRESUNSPOR

-FARİOLİ

ÇIKANLAR

-BOEY

-MULEKA

-PEDRO

-BAŞAKŞEHİR

CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Marlon (Ankaragücü) Abdülkerim (Galatasaray) Uğur (Sivasspor)



SARI KART

Sarı kart cezalısı yok.



HAFTANIN YORUMU: SERGEN DAĞ - FUTBOLA YABANCI HAKEMLER!

Süper Lig'de takımlar, oyuncular, teknik adamlar ve yönetimler değişiyor fakat hakem yönetimi aynı kalıyor. Büyük ölçüde yenilenen ve yapay zekaya göre atandığı söylenen hakemler, yaptıkları hatalarla her hafta dikkat çekiyor. 5. haftada da Yaşar Kemal Uğurlu Abdülkerim'e verdiği kırmızı kart ve çalmadığı düdüklerle tartışıldı. Yabancı hakemin konuşulduğu Süper Lig ortamında, 'futbola yabancı" hakemler bu yıl da devam edecek gibi gözüküyor...