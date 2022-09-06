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Süper Lig'de 5. hafta olaylı geçti! İşte son durum

Süper Lig'in 5. haftası, oynanan maçlar sonrası bitti. Oldukça olaylı maçların yaşandığı haftadan Beşiktaş lider ayrıldı. arabam.com Konyaspor 2. sırada kendine yer bulurken, Fenerbahçe 3. sıra yer aldı. Galatasaray 7., Trabzonspor 8. sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 11:50
Süper Lig'de 5. hafta olaylı geçti! İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

PUAN DURUMU

Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1.BEŞİKTAŞ 5 4 1 0 14 7 7 13
2.ARABAM.COM KONYASPOR 5 3 2 0 6 0 6 11
3.FENERBAHÇE 5 3 1 1 15 6 9 10
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 3 1 0 8 0 8 10
5.GAZİANTEP FK 5 3 1 1 10 6 4 10
6.ADANA DEMİRSPOR 5 3 1 1 10 7 3 10
7.GALATASARAY 5 3 1 1 4 2 2 10
8.TRABZONSPOR 5 3 1 1 6 5 1 10
9.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 5 -1 6
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 2 0 3 8 10 -2 6
11.BITEXEN GİRESUNSPOR 5 2 0 3 4 7 -3 6
12.KASIMPAŞA 5 2 0 3 3 11 -8 6
13.CORENDON ALANYASPOR 5 1 2 2 8 9 -1 5
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 1 1 2 7 9 -2 4
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 0 3 2 3 8 -5 3
16.İSTANBULSPOR 4 1 0 3 1 7 -6 3
17.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 0 1 3 2 5 -3 1
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 5 0 1 4 3 7 -4 1
19.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 3 8 -5 1

6. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

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