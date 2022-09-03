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FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sarı lacivertliler Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olurken sporseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Süper Lig

Fenerbahçe - Kayserispor maçı merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi.

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TEK EKSİK VALENCIA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

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