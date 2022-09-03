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Andrea Pirlo Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Büyük bir riske girmedik"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde F.Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu. Pirlo, " Büyük riske girmedik. İlk yarı oyuna iyi başladık. Kazanılması gereken bir maçtı ama pozisyonları değerlendiremedik. ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 22:21
Andrea Pirlo Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Büyük bir riske girmedik"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, "İlk yarı oyuna iyi başladık. Kazanılması gereken bir maçtı ama pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Sivas gibi zorlu deplasmanda oynuyorsanız, bu tür pozisyonları değerlendirip, maçı almak gerekiyor. Maçın ikinci yarısında büyük bir riske girmedik. İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça gelişiyoruz, bu da bize iyi bir ivme veriyor" diye konuştu.

DG Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo maçın ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça gelişiyoruz, bu da bize iyi bir ivme veriyor" dedi.

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