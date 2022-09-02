Haberler Süper Lig Heyecan fırtınası sürüyor

Heyecan fırtınası sürüyor

Ümraniye-Trabzon karşılaşmasıyla açılacak 5’inci haftada, gözler yarın Kadıköy’deki F.Bahçe-Kayseri maçında olacak. Beşiktaş, Ankaragücü karşısına 3'te 3 yapmak için çıkacak G.Saray ise evinde Gaziantep'i devirmenin planlarını yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Heyecan fırtınası sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Seyir zevkinin son derece yüksek olması beklenen haftanın perdesi bugün İstanbul'da açılacak. Son iki maçından zafer çıkartamayan Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanında kötü gidişatı durdurmak için sahaya çıkacak. Konyaspor maçında şok yaşayan Fenerbahçe ise yarın evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sarılacivertlilerin tek hedefi yenilgiyi telafi ederek taraftarını şampiyonluk yolunda yeniden inandırmak olacak.

SİVAS SİFTAH PEŞİNDE

Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş, pazar günü Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar, 3'te 3 yapmak isterken; henüz siftah yapmayan başkent ekibi ilk zaferini arıyor. Haftanın kapanışı yine İstanbul'da olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Erol Bulut'lu Gaziantep FK'yi konuk edecek. Aslan, evinde hata yapmadan 3 puana uzanmayı planlıyor. Ligin dibine demir atan Hatayspor ile zirveyi kovalayan Adana Demirspor'un mücadelesi de merakla bekleniyor. Siftah yapmayan dört takımdan biri olan Sivasspor ise Fatih Karagümrük karşısında ilk 3 puanını almak istiyor.

OKAN BURUK

G.Saray, sezona istediği hızlı başlangıcı yapamadı. Trabzonspor maçından sonra Okan Buruk, "Bol gollü galibiyet gerekiyor" diyen Okan Buruk, gözüne sezonu formda giren G.Antep'i kestirdi. Aslan'da tek hedef net bir zafer almak.

ABDULLAH AVCI

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve son iki maçtan 1 puan çıkartan Abdullah Avcı, tercihleriyle eleştirilmişti. Ümraniyespor maçında kazanarak eleştirilere yanıt vermek isteyen Avcı, 2. şampiyonluk için de iddiasını ortaya koyacak.

WOUTH WEGHORST

Sezonu görkemli bir giriş yapan Kartal'da özellikle bir isim ışık gibi parlıyor. Son maçta da 1 gol ve 1 asist yapan Wouth Weghorst, Ankaragücü'nü de boş geçmek istemiyor. Bu hafta başkentte gözler yine 'Uçan Hollandalı'da olacak.

JORGE JESUS

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Kanarya'da Jorge Jesus'un tercihleri merak ediliyor. Rotasyon sebebiyle eleştirilen hoca, Kadıköy'de geçen hafta kaybedilen 3 puanı telafi etmek istiyor.

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