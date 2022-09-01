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SON DAKİKA - TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlılar yakalandı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlının yakalandığı açıklandı. Binaya isabet eden 5 kurşun bulunduğu ifade edildi ve saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 21:29 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 22:19
SON DAKİKA - TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlılar yakalandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına silahlı saldırıda bulunan failler yakalandı.

TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

Yapılan silahlı saldırıda TFF binasına 11 atış yapıldığı ve bunlardan 5'inin isabetli olduğu belirtildi. Yakalanan C.U ve U.G'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: ÇOK KISA BİR SÜREDE YAKALANMALARI ÖNEMLİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Menfur saldırıyı yapanların çok kısa bir sürede yakalanmaları önemli. Ligler başlayalı 4 hafta oldu, maalesef bir fanatizm şimdiden başladı. Bütün kulüp başkanlarından, teknik direktörlerden, seyircilerimizden rica ediyorum; her yenilgide, puan kaybında, beraberlikte hakemleri ve federasyonu suçlamayın. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak böyle şeyler çok gelir. Sporu dostluk, kardeşlik olarak görüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ben çok üzgünüz. Allah hiç bin sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı.

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