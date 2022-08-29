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Paşa siftah yaptı

Süper Lig’in puansız iki takımı İstanbul’da karşı karşıya geldi. Kasımpaşa tek golle 3 puanı kaptı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Paşa siftah yaptı
Maça ev sahibi Kasımpaşa hızlı başladı. 4. dakikada Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 11'de Ertuğrul önce El Kaabi'ye ardından da Lobjanidze'ye engel oldu. 36'da Kasımpaşa öne geçti. Bakohen orta sahada topu kaptı. Celina'ya verdi, onun içeri çevirdiği topta Hajradinovic kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 41'de Eysseric'in içeri çevirdiği topa Bakohen vurdu, Erce Kardeşler başarılıydı. 44'te Fall'ın şutunda Erce bir kez daha gole engel oldu. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 75'te Adekugbe'nin şutuna kaleci Ertuğrul geçit vermedi. 81'de Var'nın çaprazdan vuruşunda Ertuğrul yine başarılıydı. Kasımpaşa 1-0 ile bu sezon ilk 3 puanını aldı.
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