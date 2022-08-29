Dalcı gitti Erdoğan yolda

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı kulübün önünü açmak için görevinden ayrıldığını açıkladı. Yönetim de istifasını kabul etti. Sarı-lacivertli ekip, Ömer Erdoğan ile görüşüyor. Camiada İsmail Kartal sesleri de yükseliyor. Ancak Erdoğan'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.
Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı kulübün önünü açmak için görevinden ayrıldığını açıkladı. Yönetim de istifasını kabul etti. Sarı-lacivertli ekip, Ömer Erdoğan ile görüşüyor. Camiada İsmail Kartal sesleri de yükseliyor. Ancak Erdoğan'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.