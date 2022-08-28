Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı-kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte derbinin muhtemel 11'leri...