Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı-kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte derbinin muhtemel 11'leri...