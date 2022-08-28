Haberler Süper Lig Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında dev bir derbi oynanacak. Tüm gözlerin çevrileceği maçta Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Seyircisi önünde baskılı bir oyun sergilemesi beklenen bordo-mavililer, sahadan galip ayrılmak isterken; sarı-kırmızılılarda İstanbul'a 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı-kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte derbinin muhtemel 11'leri...

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