Büyük oynuyoruz

Bu akşam Ümraniyespor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'un 28 yaşındaki Portekizli sol beki Kevin Rodrigues, "En iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz yukarılar, ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Süper Lig çok kaliteli. Çalışıp en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" dedi.



HER MAÇ DAHA İYİYE

Üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Rodrigues şöyle devam etti: "Mağlubiyeti de büyük bir takıma karşı aldık. Biz sadece çalışmamız gerekiyor ki adaptasyonlarımız hemen bitsin ve birbirimize alışalım. Bu bir süreçtir ama biz her gün çalışarak oynadığımız her maçta daha iyiye gideceğiz. Hocamızın güvenini kazanmak istiyorum. Son yıllarda diğer liglerde bazı hocalarla özgüven sorunu yaşamıştım. Ama burada kendimi iyi hissediyorum. Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum."



DEĞİŞEN BİR LİG!



Rodrigues, "Tabi ki de İspanya liginden biraz daha farklı bir lig ama iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Sürekli değişkenlik gösteren bir lig olduğunu da söyleyebilirim. Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini de gördüm" dedi.



Rodrigues profesyonel kulüp kariyerinde 165 maçta çıkarken, bu periyotta 9 gol attı, 12 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. 28 yaşındaki Portekizli sol bek, ülkesinin A Milli takımında da 3 kez görev yaptı.