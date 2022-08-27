Haberler Süper Lig Büyük oynuyoruz

Büyük oynuyoruz

Adana Demirspor'un Portekizli yıldızı Rodrigues iddialı konuştu. 28 yaşındaki Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, "Süper Lig'deki hedefimiz elbette yukarılar, ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Büyük oynuyoruz

Bu akşam Ümraniyespor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'un 28 yaşındaki Portekizli sol beki Kevin Rodrigues, "En iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz yukarılar, ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Süper Lig çok kaliteli. Çalışıp en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" dedi.


HER MAÇ DAHA İYİYE
Üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Rodrigues şöyle devam etti: "Mağlubiyeti de büyük bir takıma karşı aldık. Biz sadece çalışmamız gerekiyor ki adaptasyonlarımız hemen bitsin ve birbirimize alışalım. Bu bir süreçtir ama biz her gün çalışarak oynadığımız her maçta daha iyiye gideceğiz. Hocamızın güvenini kazanmak istiyorum. Son yıllarda diğer liglerde bazı hocalarla özgüven sorunu yaşamıştım. Ama burada kendimi iyi hissediyorum. Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum."


DEĞİŞEN BİR LİG!

Rodrigues, "Tabi ki de İspanya liginden biraz daha farklı bir lig ama iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Sürekli değişkenlik gösteren bir lig olduğunu da söyleyebilirim. Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini de gördüm" dedi.


Rodrigues profesyonel kulüp kariyerinde 165 maçta çıkarken, bu periyotta 9 gol attı, 12 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. 28 yaşındaki Portekizli sol bek, ülkesinin A Milli takımında da 3 kez görev yaptı.

DİĞER
Son dakika: Vincenzo Montella, Balotelli'nin üstüne yürüdü! Adana Demirspor'da büyük gerginlik...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Lucescu'dan flaş sözler! Görevi bırakıyor mu?
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: Oyuncularda psikolojik baskı var
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir...
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51