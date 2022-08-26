Çok daha iyi olacağız

Sezona tutuk başlayan ve ilk iki maçından 0-0'lık sonuçla ayrılıp geçen hafta İstanbulspor'u 4-0 yenen Konyaspor hız kesmek istemiyor. Yeşil beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut, farklı galibiyetin kendileri için büyük moral olduğunu vurguladı. Tecrübeli hoca, "Geçen sezon çıtayı yükselttiğimiz için bu sezon beklentinin altında başladık. Ancak toparlanıyoruz ve sonuçlar gelmeye başladı. Gol yollarındaki sıkıntılarımızı da çözüyoruz. Yakında çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğiz" açıklamasında bulundu. Başarılı teknik adam, 4-0'lık galibiyetin kendileri izin öz güven olduğunun da altını çizdi. Palut ayrıca, Konyaspor taraftarlarına da çağrıda bulundu. Yeşil beyazlı hoca "Taraftarı her takımın itici gücüdür. Taraftarımız da bizim için öyle. Onların desteğini sezon boyunca görmek bizi ekstra güçlendirir" diye konuştu.