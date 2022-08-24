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Süper Lig'de zirve el değiştirdi

Adana Demir’i deviren F.Bahçe, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş da Karagümrük karşısında gol şov yaptı G.Saray’ın yine Gomis’le zafere uzandığı haftada, Trabzon, Antalya karşısına şok bir yenilgi yaşadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de zirve el değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Haftanın en merakla beklenen mücadelesi, Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada, 4-2'lik zafere uzandı. Valencia'nın yine 2 gol attığı sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde averajla zirvenin yeni sahibi oldu. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 3-0'dan geri dönüşe izin veren Beşiktaş da evinde Karagümrük'ü farklı devirdi. N'Koudou, Weghorst ve Rosier başta olmak üzere dikkat çekici bir futbol ortaya koyarak 4-1 kazandıkları maçla şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdiler.

KONYA PATLAMA YAPTI
Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, ilk yarısını kabus gibi geçirdiği Ümraniyespor maçında yine Gomis'in nefis golüyle kazandı. Şu ana kadar sadece 2 gol bulan sarı-kırmızılılarda, bunların Gomis'ten gelmesi kafaları karıştırdı. Son şampiyon Trabzonspor ise Antalyaspor deplasmanında şok bir yenilgi yaşadı. Son anlarda öne geçme fırsatı bulan bordo-mavililer, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konyaspor'un, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştığı haftada, Sivasspor evinde Alanyaspor karşısında son dakikada 1 puana razı oldu. G.Antep FK'nin, Hatayspor'u deplasmanda devirmesi de dikkatleri çekti.

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