Süper Lig'de zirve el değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Haftanın en merakla beklenen mücadelesi, Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada, 4-2'lik zafere uzandı. Valencia'nın yine 2 gol attığı sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde averajla zirvenin yeni sahibi oldu. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 3-0'dan geri dönüşe izin veren Beşiktaş da evinde Karagümrük'ü farklı devirdi. N'Koudou, Weghorst ve Rosier başta olmak üzere dikkat çekici bir futbol ortaya koyarak 4-1 kazandıkları maçla şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdiler.



KONYA PATLAMA YAPTI

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, ilk yarısını kabus gibi geçirdiği Ümraniyespor maçında yine Gomis'in nefis golüyle kazandı. Şu ana kadar sadece 2 gol bulan sarı-kırmızılılarda, bunların Gomis'ten gelmesi kafaları karıştırdı. Son şampiyon Trabzonspor ise Antalyaspor deplasmanında şok bir yenilgi yaşadı. Son anlarda öne geçme fırsatı bulan bordo-mavililer, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konyaspor'un, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştığı haftada, Sivasspor evinde Alanyaspor karşısında son dakikada 1 puana razı oldu. G.Antep FK'nin, Hatayspor'u deplasmanda devirmesi de dikkatleri çekti.