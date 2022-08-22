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Wright aynen devam

Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa devam ediyor. Genç golcü, ligde oynanan ve 5-2 kazanılan Trabzonspor maçında 2 gol atarak yıldızlaştı. Geçen sezon 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Wright, bu sezon 3 maçta 3 gol ve 1 asis yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Wright aynen devam
Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa devam ediyor. Genç golcü, ligde oynanan ve 5-2 kazanılan Trabzonspor maçında 2 gol atarak yıldızlaştı. Geçen sezon 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Wright, bu sezon 3 maçta 3 gol ve 1 asis yaptı.
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