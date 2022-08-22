Haberler Süper Lig Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan. Sivasspor Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:10
Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan.

Sivasspor Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, A. Keita, Hakan Arslan, Charisis, Njie, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatih Aksoy, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Fer, Candeias, Lusamba, W. Eduardo.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı!
Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray
Bomba iddia! Berkan Kutlu ezeli rakibe...
O liste ortaya çıktı! G.Saray'dan transfer harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbulspor - Konyaspor | CANLI
Nwakaeme'de sürpriz rakip!
İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?
İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - Konyaspor | CANLI İstanbulspor - Konyaspor | CANLI 19:11
Nwakaeme'de sürpriz rakip! Nwakaeme'de sürpriz rakip! 19:02
Sivasspor - Alanyaspor | CANLI Sivasspor - Alanyaspor | CANLI 18:25
Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip 18:19
İstanbulspor - Konyaspor 11'ler açıklandı İstanbulspor - Konyaspor 11'ler açıklandı 18:18
Hollanda basınında Wout Weghorst yankısı! Hollanda basınında Wout Weghorst yankısı! 17:35
Daha Eski
Eskişehirspor Pinto'ya olan borcunu kapattı! Eskişehirspor Pinto'ya olan borcunu kapattı! 16:28
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? 16:21
Bomba iddia! Berkan Kutlu ezeli rakibe... Bomba iddia! Berkan Kutlu ezeli rakibe... 16:16
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:08
Draymond Green Galatasaray antrenmanında! Draymond Green Galatasaray antrenmanında! 15:50
Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı! Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı! 15:16