Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut İstanbulspor maçının ardından konuştu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonu açıklamasında, "Ligin ilk iki maçını beraberliklerle geçirmiştik. Gol yemedik ve yenilmedik. Bugün kendi lehimize değiştirdik. Galip gelmek istiyorduk. İyi bir performansla skorda ortada güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Fazlasını atabilirdik. Defansif anlamda daha çok mücadele etmeliydik. Rakibine duran toplarda ve akan oyunda az pozisyon vermeliydik. Takım savunmasını hafta içi yapacağız ve hücumu iyi yaptığımız için yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor'a başarılar" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesine de rakibi analiz ederek hazırlanacaklarını belirten Palut, "Çok şükür gol yemedik. Başakşehir maçında iyi savunma yaptık. Ankaragücü maçında pozisyonlar verdik. Savunmada dikkatli olacağız. Fenerbahçe maçı da her maç gibi. Rakibimizi değerlendireceğiz. Kendi oyunumuzu geliştirerek, rakibimize göre antrenman yaparak Eskişehir'de maçımıza çıkacağız" diye konuştu.

