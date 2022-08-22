Haberler Süper Lig Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut İstanbulspor maçının ardından konuştu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut İstanbulspor maçının ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:26
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut İstanbulspor maçının ardından konuştu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonu açıklamasında, "Ligin ilk iki maçını beraberliklerle geçirmiştik. Gol yemedik ve yenilmedik. Bugün kendi lehimize değiştirdik. Galip gelmek istiyorduk. İyi bir performansla skorda ortada güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Fazlasını atabilirdik. Defansif anlamda daha çok mücadele etmeliydik. Rakibine duran toplarda ve akan oyunda az pozisyon vermeliydik. Takım savunmasını hafta içi yapacağız ve hücumu iyi yaptığımız için yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor'a başarılar" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ EDECEĞİZ"
Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesine de rakibi analiz ederek hazırlanacaklarını belirten Palut, "Çok şükür gol yemedik. Başakşehir maçında iyi savunma yaptık. Ankaragücü maçında pozisyonlar verdik. Savunmada dikkatli olacağız. Fenerbahçe maçı da her maç gibi. Rakibimizi değerlendireceğiz. Kendi oyunumuzu geliştirerek, rakibimize göre antrenman yaparak Eskişehir'de maçımıza çıkacağız" diye konuştu.

DİĞER
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kilolu halini görenler tanıyamadı! Esra Ceyhan'ın şaşırtan değişimi şoke etti
Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray
Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur
O liste ortaya çıktı! G.Saray'dan transfer harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler!
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon
İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?
İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlhan Palut: F.Bahçe'yi analiz edeceğiz İlhan Palut: F.Bahçe'yi analiz edeceğiz 22:26
Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! 22:18
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 22:14
Roma tek golle kazandı Roma tek golle kazandı 22:03
Rıza Çalımbay, Süper Lig’deki 600. maçına çıktı Rıza Çalımbay, Süper Lig’deki 600. maçına çıktı 22:00
F.Bahçe - Adana Demirspor | CANLI F.Bahçe - Adana Demirspor | CANLI 21:44
Daha Eski
Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur 21:26
Alanyaspor puanı son anda kurtardı! Alanyaspor puanı son anda kurtardı! 21:14
Konya gol oldu yağdı! Konya gol oldu yağdı! 21:09
Sivasspor'dan orta sahaya takviye! Sivasspor'dan orta sahaya takviye! 19:58
Ve F.Bahçe Gomez'e kavuşuyor! Valencia çark etti Ve F.Bahçe Gomez'e kavuşuyor! Valencia çark etti 19:47
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 19:34