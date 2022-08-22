Konya’nın çifte hesabı

Ligdeki ilk iki maçında 0-0 kalan Konyaspor, bugün İstanbulspor'u yenip çifte siftah yapma peşinde. Teknik direktör İlhan Palut, haftalar ilerledikçe daha iyi olacaklarını belirtip "İstanbulspor karşısında kazanarak hem gol sıkıntımızı bitirmek hem de galibiyetle tanışmak istiyoruz. Oyuncularımız maça çok motiveler" diye konuştu.
Ligdeki ilk iki maçında 0-0 kalan Konyaspor, bugün İstanbulspor'u yenip çifte siftah yapma peşinde. Teknik direktör İlhan Palut, haftalar ilerledikçe daha iyi olacaklarını belirtip "İstanbulspor karşısında kazanarak hem gol sıkıntımızı bitirmek hem de galibiyetle tanışmak istiyoruz. Oyuncularımız maça çok motiveler" diye konuştu.