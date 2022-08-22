İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İstanbulspor - Konyaspor ilk 11'ler Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında İstanbulspor ile Konyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Topalli, Ali Yaşar, İbrahim Yılmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Pavicic, Amir, Muric, Zymer Bytqi, Endri Çekici, Muhammet Demir



İSTANBULSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Konyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Burak Şeker düdük çalacak.