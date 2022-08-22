İstanbulspor - Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Arabam.com Konyaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Henüz Süper Lig'de puanla tanışamayan İstanbulspor ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Lig'de 2 puanı bulunan Konyaspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İSTANBULSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Topalli, Ali Yaşar, İbrahim Yılmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Pavicic, Amir, Muric, Zymer Bytqi, Endri Çekici, Muhammet Demir