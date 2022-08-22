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İstanbulspor 0 - 4 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada Konyaspor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:14
İstanbulspor 0 - 4 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde Konyaspor'u ağırladı. Konyaspor'un baştan sonra üstün olduğu karşılaşmada deplasman ekibi İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıya etkili başlayan Konyaspor, Endri Çekici ve Muhammet Demir'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren yeşil beyazlılar Mehmet Yeşil(KK) ve Guilherme'nin golleriyle deplasmanda rahat bir galibiyet elde etti.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 5'e yükseltirken Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor henüz puanla tanışamadı.

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