Çalımbay 600. kez

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. 21 yıldır hocalık yapan Çalımbay, ayrıca lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanıyor. 13 farklı takım çalıştıran Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça Rizespor ile (54 kez) çıktı.
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. 21 yıldır hocalık yapan Çalımbay, ayrıca lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanıyor. 13 farklı takım çalıştıran Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça Rizespor ile (54 kez) çıktı.