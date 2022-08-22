Haberler Süper Lig Çalımbay 600. kez

Çalımbay 600. kez

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. 21 yıldır hocalık yapan Çalımbay, ayrıca lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanıyor. 13 farklı takım çalıştıran Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça Rizespor ile (54 kez) çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Çalımbay 600. kez
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. 21 yıldır hocalık yapan Çalımbay, ayrıca lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanıyor. 13 farklı takım çalıştıran Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça Rizespor ile (54 kez) çıktı.
DİĞER
İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada trend oldu
Gülşen ile Burcu Esmersoy pişti oldu! Sosyal medya tarafını seçti
Bazukacı Fırtına'ya yakın! İstediği ücret...
Buruk neşteri vurdu! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49
Weghorst: İlk golümü buldum...
Gram altın ne kadar? İşte altın fiyatları
İngiltere ya da İspanya’yı izlerim
Kıtalararası heyecan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 01:30
Weghorst: İlk golümü buldum... Weghorst: İlk golümü buldum... 01:19
Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda! Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda! 01:15
Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları 01:10
Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor 01:09
İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı 01:09
Daha Eski
Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! 01:09
İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı 01:08
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! 01:03
Toroğlu'dan flaş yorum! "Karagümrük 2'yi bulsa..." Toroğlu'dan flaş yorum! "Karagümrük 2'yi bulsa..." 01:03
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! 01:02
Barcelona Lewandowski ile farka gitti! Barcelona Lewandowski ile farka gitti! 00:57