Başakşehir tam gaz!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u konuk eden Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 18'de konuk ekip gole yaklaştı. Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 22. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlayan taraf olmayı başardı. 49'da Başakşehir 2. golünü bulduLima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve topu filelere yolladı: 2-0. 67'de Mounir'in şutunda kaleci topu kurtardı. Ardından Aleksic'in vuruşu dışarı çıktı. Kalan sürede başka gol çıkmayınca evinde 2. maçını da kazanan Başakşehir, Süper Lig'de 7 puana yükseldi. Kayseri ise 3 puanda kaldı.