M.Başakşehir FK’da G hazırlıklar tamam

Sezonun flaş ekiplerinden biri olması beklenen Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hedeflerinin 3 puan olduğunu hatırlatıp son ana kadar oyun planına sadık kalmalarını istedi.
Sezonun flaş ekiplerinden biri olması beklenen Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hedeflerinin 3 puan olduğunu hatırlatıp son ana kadar oyun planına sadık kalmalarını istedi.