Kayserispor’da Karimi döndü

SÜPER Lig'in ilk kırmızı kart gören ismi olan Ali Karimi'nin cezası bitti. Kayserispor, başarılı oyuncusunu Başakşehir ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etti. Sakatlığı geçen Mame Thiam da kadroda yer alacak. Sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ise zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.
SÜPER Lig'in ilk kırmızı kart gören ismi olan Ali Karimi'nin cezası bitti. Kayserispor, başarılı oyuncusunu Başakşehir ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etti. Sakatlığı geçen Mame Thiam da kadroda yer alacak. Sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ise zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.