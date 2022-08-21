Giresunspor doludizgin

SÜPER Lig'in mütevazi ama renkli takımlarından Giresunspor seriye bağladı. Karadeniz temsilcisi geçen hafta Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etmişti. Bu hafta da Kasımpaşa'yı geçtiler. 20'de Borja sert vurdu top auta gitti. 28'de Traore'nin sert şutunda Ertuğrul başarılıydı. Devre 0-0 bitti. İkinci yarı rölantide geçti. Maçın golsüz biteceği düşünülürken 90'da Doğan Can'ın ortasında Bajic'in sert şutu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. Çotanak 2-1 ile 3 puanı aldı.