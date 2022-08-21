Haberler Süper Lig F.Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Beşiktaş maçı sonrası konuştu

F.Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olan F.Karagümrük 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Andrea Pirlo, "Artık maç kaybetmememiz gerekiyor, bu konuları hemen değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:27
F.Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan F.Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Artık maç kaybetmememiz gerekiyor dedi.

OYUNA KÖTÜ BAŞLIYORUZ

Maç sonrası konuşan Pirlo,"Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz! Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde."

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