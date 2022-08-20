Haberler Süper Lig Fırtına'ya Antalya çelmesi! Antalyaspor Trabzonspor: 5-2 | MAÇ SONUCU

Fırtına'ya Antalya çelmesi! Antalyaspor Trabzonspor: 5-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:52
Fırtına'ya Antalya çelmesi! Antalyaspor Trabzonspor: 5-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 14'te Fernando, 40 ve 90+8'de Wright, 81 ve 90+6'da Gökdeniz'den geldi.

Trabzonspor'un gollerini ise 45+5 ve 73. dakikada yeni transfer Enis Bardhi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 6 puanda kalırken Antalyaspor da puanını 6'ya yükseltti.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Djaniny'i sahaya sürerken, orta sahada ise Siopis'in yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünü doldurdukları görüldü.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılarda defansta Ömer Toprak'ın yerine Veysel Sarı forma giyerken, orta sahada Fredy'nin yokluğunda Soner Aydoğdu oynadı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de oynayan Ghacha, Trabzonspor maçında yedek soyunurken, Larsson ilk 11'de sahaya çıktı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü geliyor! Alexander Sörloth ve Maxi Gomez derken...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı! 'Sen dünya başkanı oldun'
Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o an
Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayrakdar: Bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım
"Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik"
MasterChef ana kadroya kim girdi?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
ALES ÇIKMIŞ SORULAR
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik" "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik" 00:16
"Bu sonucu hak etmedik" "Bu sonucu hak etmedik" 00:10
Cengiz'li Marsilya 10 kişi kazandı Cengiz'li Marsilya 10 kişi kazandı 00:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:54
Fırtına'ya Antalya çelmesi! Fırtına'ya Antalya çelmesi! 23:52
Sakaryaspor deplasmanda kazandı! Sakaryaspor deplasmanda kazandı! 23:42
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı! Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı! 23:34
Monaco evinde dağıldı Monaco evinde dağıldı 23:30
Leipzig deplasmanda kayıp Leipzig deplasmanda kayıp 23:20
Göç: Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz Göç: Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz 23:16
Erman Toroğlu: Akılları maçta değil Erman Toroğlu: Akılları maçta değil 22:59
Keleş: Gelecek adına güzel şeyler oluyor Keleş: Gelecek adına güzel şeyler oluyor 22:53