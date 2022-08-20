Fırtına'ya Antalya çelmesi! Antalyaspor Trabzonspor: 5-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 14'te Fernando, 40 ve 90+8'de Wright, 81 ve 90+6'da Gökdeniz'den geldi.

Trabzonspor'un gollerini ise 45+5 ve 73. dakikada yeni transfer Enis Bardhi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 6 puanda kalırken Antalyaspor da puanını 6'ya yükseltti.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Djaniny'i sahaya sürerken, orta sahada ise Siopis'in yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünü doldurdukları görüldü.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılarda defansta Ömer Toprak'ın yerine Veysel Sarı forma giyerken, orta sahada Fredy'nin yokluğunda Soner Aydoğdu oynadı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de oynayan Ghacha, Trabzonspor maçında yedek soyunurken, Larsson ilk 11'de sahaya çıktı.