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Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 3, Trabzonspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi bordo mavililerin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40
Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 3, Trabzonspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi bordo mavililerin 11'i de belli oldu;

İLK 11'LER!

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, N'Dao, Adriano, Larsen, Haji Wright.

Trabzonspor: Uğurcan,Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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