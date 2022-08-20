Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 3, Trabzonspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi bordo mavililerin 11'i de belli oldu;

İLK 11'LER!



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, N'Dao, Adriano, Larsen, Haji Wright.



Trabzonspor: Uğurcan,Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.