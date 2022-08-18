Yurt dışını istiyorum

F.Bahçe ile yollar ayrılan kaleci Berke Özer, yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Türkiye'de pek çok takımdan teklif aldığını bildiren Berke, "Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek" ifadesini kullandı.
F.Bahçe ile yollar ayrılan kaleci Berke Özer, yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Türkiye'de pek çok takımdan teklif aldığını bildiren Berke, "Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek" ifadesini kullandı.