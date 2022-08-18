Pirlo çok iddialı

Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo sezona yenilgi ile başladıklarını hatırlatıp Beşiktaş karşısında ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti. İtalyan hoca "Çalışmalarımızı sıkı şekilde sürdürüyoruz. 3 puan için tüm gücümüzü yansıtacağız. Oyuncularımız çok konsantre" dedi.
Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo sezona yenilgi ile başladıklarını hatırlatıp Beşiktaş karşısında ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti. İtalyan hoca "Çalışmalarımızı sıkı şekilde sürdürüyoruz. 3 puan için tüm gücümüzü yansıtacağız. Oyuncularımız çok konsantre" dedi.