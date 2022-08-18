Haberler Süper Lig Pirlo çok iddialı

Pirlo çok iddialı

Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo sezona yenilgi ile başladıklarını hatırlatıp Beşiktaş karşısında ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti. İtalyan hoca "Çalışmalarımızı sıkı şekilde sürdürüyoruz. 3 puan için tüm gücümüzü yansıtacağız. Oyuncularımız çok konsantre" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Pirlo çok iddialı
Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo sezona yenilgi ile başladıklarını hatırlatıp Beşiktaş karşısında ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti. İtalyan hoca "Çalışmalarımızı sıkı şekilde sürdürüyoruz. 3 puan için tüm gücümüzü yansıtacağız. Oyuncularımız çok konsantre" dedi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray'a geliyor! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" demişti...
Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan skandal yaratacak iddialar! "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı"
Cimbom'a bir Norveçli daha! Midtsjö kefil oldu
Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Josef de Souza sevinci
Icardi iddiası
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 AĞUSTOS)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza sevinci Josef de Souza sevinci 06:30
Icardi iddiası Icardi iddiası 06:26
Karabağ'da kazanan yok! Karabağ'da kazanan yok! 23:58
5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 23:57
Benfica deplasmanda galip! Benfica deplasmanda galip! 23:56
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta 23:17
Daha Eski
"Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" "Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" 23:15
İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! 23:14
G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! 23:06
Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... 23:06
Szalai transferinde flaş gelişme! Szalai transferinde flaş gelişme! 23:07
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle 23:07